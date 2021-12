Eftychios Markou

(from Dromolaxia, Cyprus)

2nd September 1942 – 13th November 2021

It’s with great sadness that we’d like to announce the passing of Eftychios Markou

on Saturday 13th November 2021, at the age of 79. Eftychios leaves behind his 4 children: Angie, Gina, Markou and Eve, 1 son in-law Chris, 5 grandchildren: Krystal, Eftyhia, Mikaella, Alex and Costa and 1 greatgrandchild Maria. He was a caring and gentle man loved by all that knew him and will truly be missed. The family welcomes all that wish to join in celebrating his life at his final send off. The funeral will take place on Tuesday 14th December 2021 at 10am at the Greek Orthodox Church of St. Demetrius, 2 Logan Road, London N9 0LP. The burial will be at New Southgate Cemetery at 11:30am. Due to COVID-19 there will be no wake. Instead, a gathering at the cemetery to celebrate his life. Instead of flowers there will be a donation box for charity. For more information, please call Eve on 07530742924

Ευτύχιος Μάρκου

(Από Δρομολαξία Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ευτύχιου Μάρκου το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 79 ετών. Ο Ευτύχιος αφήνει πίσω του 4 παιδιά: την Άντζυ, την Τζίνα, τον Μάρκου και την Εύα, τον γαμπρό του Κρις, 5 εγγόνια: την Κρύσταλ, την Ευτυχία, τη Μικαέλλα, τον Άλεξ και τον Κώστα και μια δισέγγονη τη Μαρία. Ήταν ένας περιποιητικός και ευγενικός άνθρωπος που τον αγαπούσαν όλοι όσοι τον γνώριζαν. Θα μας λείψει πραγματικά. Η οικογένεια καλωσορίζει όλους όσοι επιθυμούν να γιορτάσουν τη ζωή του στην τελευταία του αποστολή. Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 10 π.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, London N9 0LP. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 11:30 π.μ. Λόγω του COVID-19 δεν θα υπάρξει παρηγοριά. Αντίθετα, θα γίνει συγκέντρωση στο κοιμητήριο για να γιορτάσει τη ζωή του. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί δωρεών για φιλανθρωπικό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε την Εύα στο 07530742924

Parikiaki extend their condolences to the family