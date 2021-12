Chariclia Pavlouris

(from Komi Kebir Cyprus)

16.06.1932- 24.11.2021

It is with heavy hearts that we announce the passing of our beloved mother Chariclia Pavlouris

on the 24th November 2021, aged 89 from Komi Kebir. Wife of (deceased Savva Pavlouris).

She leaves behind her son Andy, (deceased Son Kyriacos) and daughter Joanna and grandchildren, Elizabeth, Claire, Melanie and Savva. The funeral will take place on the 23rd December 2021 at 10am at St Mary’s Church, Wood Green and the burial will follow at New Southgate Cemetery. Gone but never forgotten – will always be in our hearts

Χαρίκλεια Παυλούρη

(από το Κώμη Κεπήρ Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Χαρίκλειας Παυλούρη στις 24 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 89 ετών από το Κώμη Κεπήρ. Σύζυγος του αείμνηστου Σάββα Παυλούρη. Αφήνει πίσω της τον γιο της Άντυ, (αποθανόντα γιο Κυριάκο), την κόρη της Ιωάννα και τα εγγόνια, Ελισάβετ, Κλερ, Μέλανι και Σάββα.

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2021 στις 10π.μ. στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green και η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery.

Χάθηκες αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκες – θα είναι πάντα στις καρδιές μας.

Parikiaki extend their condolences to the family