Andreas Evangelou

29 October 1940 – 7 December 2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved compatriot Andreas, who suddenly passed away at his home on Tuesday night, 7 December 2021, from a heart attack at the ages of 81. He leaves behind his wife Patricia, son John, daughter Margarita and son in law Stefanos. The family would like to send thanks to all the people that have reached out during this difficult time. Andreas was born in the village of Yialousa, Cyprus on 29 October 1940, he came to London in 1960 aged 20. Andreas was a very committed and devoted community man, despite his physical condition, he was optimistic and never missed an event organised by the National Federation for Cypriots in the UK or the Organisation of the Relatives for the Missing nor the Yialousa Association, the Famagusta Association, and AKEL in Britain. Andreas was there for all Cypriot related causes, he protested outside the British parliament, outside the Turkish embassy, outside 10 Downing Street always accompanied by his wife Patricia, daughter Margarita and son John. The family was active in the community, distribution of leaflets, and fighting for the reunification of Cyprus. You could always count on him to help at any event. But above all he loved the Cypriot Wine festival & Business Expo; he and his family were one of the first to arrive and the last to leave. He truly loved meeting new people and getting to see all the familiar faces from the Cypriot community, like a big family reunion. But his dedication wasn’t limited to the event days, weeks before the event he would come into the office and volunteer his time in any way that he could. We will never forget him, he was a good man, a patriot, and his unprecedented dedication to us, and the community will be greatly missed. Rest in peace Andreas, may your memory be eternal.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Parikiaki

Ανδρέας Ευαγγέλου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συμπατριώτη Ανδρέα, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης 7 Δεκεμβρίου 2021, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Πατρίτσια, τον γιο του Γιάννη, την κόρη του Μαργαρίτα και τον γαμπρό του Στέφανο. Η οικογένεια θα ήθελε να στείλει ευχαριστίες σε όλους τους ανθρώπους που συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο Ανδρέας γεννήθηκε στο χωριό Γιαλούσα της Κύπρου στις 29 Οκτωβρίου 1940, ήρθε στο Λονδίνο το 1960 σε ηλικία 20 ετών. Ο Ανδρέας ήταν ένας πολύ αφοσιωμένος άνθρωπος της κοινότητας. Παρά την κατάστασή του, ήταν αισιόδοξος και δεν έχανε ποτέ εκδήλωση που διοργάνωνε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ο Οργανισμός Συγγενών για τους Αγνοουμένους και ο Σύνδεσμος Γιαλούσας, ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου και το ΑΚΕΛ στη Βρετανία. Ο Ανδρέας ήταν εκεί για όλα τα θέματα της Κύπρου, διαμαρτυρήθηκε έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, έξω από την τουρκική πρεσβεία, έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10, πάντα συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Πατρίτσια, την κόρη του Μαργαρίτα και τον γιο του Τζον. Η οικογένεια δραστηριοποιήθηκε στην κοινότητα, μοίραζε φυλλάδια και αγωνιζόταν για την επανένωση της Κύπρου. Μπορούσατε πάντα να βασίζεστε σε αυτόν για να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Αλλά πάνω από όλα αγαπούσε το Cypriot Wine festival & Business Expo. Εκείνος και η οικογένειά του ήταν από τους πρώτους που έφταναν και οι τελευταίοι που έφευγαν. Πραγματικά του άρεσε να γνωρίζει νέους ανθρώπους και να βλέπει όλα τα γνωστά πρόσωπα από την κυπριακή κοινότητα, σαν μια μεγάλη οικογενειακή συγκέντρωση. Αλλά η αφοσίωσή του δεν περιοριζόταν στις ημέρες της εκδήλωσης. Εβδομάδες πριν από την εκδήλωση ερχόταν στο γραφείο και προσέφερε εθελοντικά τον χρόνο του με όποιον τρόπο μπορούσε. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν καλός άνθρωπος, πατριώτης και η άνευ προηγουμένου αφοσίωσή του σε εμάς και τη κοινότητα θα μας λείψει πολύ.

Αναπαύσου εν ειρήνη Ανδρέα.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Παροικιακή

Parikiaki extend their condolences to the family