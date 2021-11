Spyros Kypreos

(from Limassol, Cyprus)

17.12.1945 – 30.10.2021

It is with great sadness to announce the death of Spyros Kypreos on 30th October 2021 after a long illness. He came to England in 1967. He leaves behind his wife Samfo, daughters Katerina and Tereza, sons-in-law Kevin and Marcos, grandchildren Elli, George and Anastasia. The funeral will take place on Wednesday 24th November 2021 at St Marys Greek Orthodox Church, Wood Green, London, N22 8LB at 10.30am followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 at 12 noon. The wake will take place at the cemetery.

The family requests no flowers but for donations to Children with Cancer and SENSE, a charity box will be available for donations at the funeral.

Σπύρος Κυπραίος

(από Λεμεσό Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Σπύρου Κυπραίου στις 30 Οκτωβρίου 2021 μετά από μια μακροχρόνια ασθένεια. Ήρθε στην Αγγλία το 1967. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Σαπφώ, τις κόρες του Κατερίνα και Τερέζα, τους γαμπρούς του Κέβιν και Μάρκο, τα εγγόνια του Έλλη, Γιώργο και Αναστασία. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, Λονδίνο, N22 8LB στις 10.30 π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 στις 12μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Η οικογένεια δεν επιθυμεί λουλούδια αλλά εισφορές σε παιδιά με καρκίνο (Cancer and SENSE), ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο την ημέρα της κηδείας.