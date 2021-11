Paschalis Andrea Paschali

(from Kontea, Cyprus)

05.11.1932 – 01.11.2021

With great sadness we announce the passing of our beloved husband, father, grandfather and great grandfather Paschalis Andreas Paschali on Monday 1st November at the age of 88. He is leaving behind his devoted and loving wife Stavroulla, they had been married for 66 years. He was a father of 2 children, his daughter Panayiota, and his son Andreas who sadly passed away 16th February this year. He was a very proud grandfather of 5 grandchildren and 6 great grandchildren. He was the oldest of 4 brothers, Michalakis, Kyriakos and Christakis who passed away in 2017. Paschalis was a true gentleman, quiet and respectful. His priority in life was caring for his family, who cherished him deeply. He was truly loved by all, he will be so greatly missed and never forgotten. The funeral will take place at Saint Demetrius Orthodox Church, Edmonton N9 0LP, on Thursday 2nd December, at 12.30pm. Followed by the burial at Edmonton Cemetery N9 9HP at 2pm.The wake will be held at the cemetery. Instead of flowers, the family kindly request donations to the charity for Alzheimer’s in his memory. We have set up online page, Link information below.

https://paschalis-andrea-paschali.muchloved.com

Πασχάλης Ανδρέα Πασχάλη

(από Κοντέα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Πασχάλης Ανδρέα Πασχάλη τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη και αγαπημένη του σύζυγό Σταυρούλλα, ήταν παντρεμένοι για 66 χρόνια, την κόρη του Παναγιώτα και τον γιου του Ανδρέα που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου 2021. Ήταν ένας πολύ περήφανος παππούς με 5 εγγόνια και 6 δισέγγονα. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα 4 αδέρφια, τον Μιχαλάκη, τον Κυριάκο και τον Χρηστάκη που έφυγε από τη ζωή το 2017. Ο Πασχάλης ήταν ένας αληθινός κύριος, ήσυχος και με σεβασμό. Προτεραιότητά του στη ζωή ήταν η φροντίδα της οικογένειάς του, η οποία τον αγαπούσε πολύ. Αγαπήθηκε πραγματικά από όλους, θα μας λείψει πολύ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία θα τελεσθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον N9 0LP, την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 12.30μμ. Ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον N9 9HP στις 2.00μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά δωρεές στη φιλανθρωπική οργάνωση για το Αλτσχάιμερ στη μνήμη του. Έχουμε δημιουργήσει το παρακάτω σύνδεσμο:

https://paschalis-andrea-paschali.muchloved.com

Parikiaki extend their condolences to the family