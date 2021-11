Nicholas Photiou

(from Vathylakas – Cyprus)

14.08.1936 – 27.10.2021

It is with great sadness to announce the passing of our beloved husband, father, grandfather and great grandfather Nicholas Photiou on Wednesday 27 October 2021, at the age of 85.

Our lives will never be the same without you here, but we were blessed for all the time that we had you with us. You were a good man, to those whom you knew and to strangers alike – always willing to help when and where you could, without any expectations. A true gentleman, with poise and gentility and always the voice of reason. We will miss you so very much, and until we meet again you will remain in our hearts, thoughts and prayers. Have a safe journey and rest in eternal peace, Niko Mou, Dad, Pappou – Pappou Nicki.

With all of our deepest love and gratitude for you; Androulla, Helen. Christine, Andri, Thalia And Elara. The funeral will take place on Wednesday 10.11.2021 at Ayios Demetrios, Edmonton, at 12:30pm and the burial at Edmonton cemetery for 2pm.

Mercy meal to be held at the cemetery.

Νικόλαος Φωτίου

(από Βαθύλακας, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Νικόλαου Φωτίου την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 85 ετών. Η ζωή μας δεν θα είναι ίδια χωρίς αυτόν κοντά μας, ωστόσο νιώθουμε ευλογημένοι για όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί και ήταν στην ζωή μας . Ήσουν καλός άνθρωπος, για αυτούς που γνώριζες και για τους ξένους – πάντα πρόθυμος να βοηθήσεις όπου μπορούσες, χωρίς καμία προσδοκία. Ένας αληθινός κύριος, με μια ήρεμη και ευγένεια μοναδική και πάντα η φωνή της λογικής. Θα μας λείψεις τόσο πολύ, και μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα παραμείνεις στις καρδιές, τις σκέψεις και τις προσευχές μας. Καλό ταξίδι και αναπαύσου με αιώνια γαλήνη, Νίκο Μου, Μπαμπά, Παππού – Παππού Νίκη. Με όλη μας τη βαθύτατη αγάπη και ευγνωμοσύνη για εσένα Ανδρούλλα, Ελένη, Χριστίνα, Άντρη, Θάλεια και Ελάρα.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 10.11.2021 στον Άγιο Δημήτριο στο Έντμοντον, στις 12:30 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον στις 14:00. Στο κοιμητήριο θα δοθεί γεύμα ευσπλαχνίας.

Parikiaki extend their condolences to the family