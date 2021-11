We sadly announce that Michael Sergis from Gypsou passed away on 21st October 2021 at the age of 87.

He leaves behind his wife Anthoulla his children Christakis, Maria and Paul daughter in laws Georgoulla and Victoria and six grandchildren Michael, Andrea, Monica,Talia, Oliver and Nina.

The funeral will take place 18th November 2921 at St Demetrius Greek Orthodox church in Edmonton. Followed by the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP.

Μιχάλης Σέργης

(από την Γύψου Αμμοχώστου, Κύπρος)

23.09.1934 – 21.10.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μιχάλη Σέργη στις 21 Οκτωβρίου 2021,

σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ανδρούλα, τα παιδιά του Χρηστάκη, Μαρία και Παύλο, γαμπρό Πάολο, νύφες Γιωργουλλα και Βικτόρια και τα 6 εγγόνια του Μιχάλης, Ανδρέας, Μόνικα, Τάλια, Ολίβια και Νίνα. Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, στις 12:30 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP. Η παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο κοιμητήριο. Η οικογένεια ζητάει αντί για λουλούδια την εισφορά σας στον παρακάτω σύνδεσμο,

το οποίο έχει δημιουργηθεί με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την άνοια.

Parikiaki extend their condolences to the family

