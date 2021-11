Maroulla Constantinou

(from Limassol, Cyprus)

30.01.1937 – 29.10.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mother Maroulla Constantinou on Friday 29 October 2021. Maroulla leaves behind her children Georgia, Stella, Tony, Frinos, Octavia (Ofty), grandchildren, sister Katina, brother Andreas, family and friends. “Your life was a blessing and your memory a treasure…You are loved beyond words and missed beyond measure” Mother was a strong matriarch hardened by the struggles that define most women in this world, but she led her life with resilience and great empathy towards all humankind promoting these values to her children. The funeral will take place on Thursday the 25th November 2021, at 12.30pm, at the church of St Anthony The Great & St John The Baptist, 1 Sussex Way N7 6RT, Islington. The burial will be at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road London N11 1JJ, at 2pm. The wake will be held at the cemetery. Instead of flowers the family kindly requests donations to St Anthony’s the Great & St John The Baptist Church Islington. May her beautiful soul live forever in all of us

Μαρούλλα Κωνσταντίνου

(από Λεμεσό, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, Μαρούλλας Κωνσταντίνου, την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021. Η Μαρούλλα αφήνει πίσω τα παιδιά της Γεωργία, Στέλλα, Τόνυ, Φρίνο, Οκταβία (Όφτυ), τα εγγόνια της, την αδερφή της Κατίνα, τον αδελφό της Ανδρέα, οικογένεια και φίλους. ‘’Η ζωή σου ήταν μια ευλογία και η μνήμη σου ένας θησαυρός… Αγαπήθηκες πέρα από τα λόγια και θα μας λείψεις πέρα για πέρα’’ Η μητέρα ήταν μια ισχυρή φιγούρα που σκληραγωγήθηκε από τους αγώνες που καθορίζουν τις περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον κόσμο, αλλά έζησε τη ζωή της με δύναμη ψυχής και μεγάλη εν συναίσθηση προς όλη την ανθρωπότητα, προωθώντας αυτές τις αξίες και στα παιδιά της. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. στην εκκλησία του Άγιου Αντώνιου ο Μέγας & Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 1 Sussex Way N7 6RT, Islington και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road London N11 1JJ στις 14:00μμ. Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά δωρεές στην εκκλησία Άγιου Αντώνιου ο Μέγας & Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Islington. Η όμορφη ψυχή της θα ζει για πάντα σε όλους μας.

Parikiaki extends their condolences to the family