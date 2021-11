Loulla Kolokasi Riri (Tsitsiou)

(from Lefkoniko)

14.12.1931 – 28.10.2021

It is with great sadness to announce the passing of Loulla Kolokasi Riri (Tsitsiou) on Thursday 28 October 2021, at the age of 89. Loulla leaves behind 3 daughters Georgina, Eva and Maria,

son-in-law’s Adamos, Charalambos and Saverio, grandchildren Sakis, Panayiota, Michali, Andreas, Antoni, Andreas, great grandchildren Demetra, Thanasi, Kai and Ria and many other family members and dear friends. More information about the funeral will be announced soon.



Λούλλα Κολοκάση Ρίρη (Τσιτσίου)

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Λούλλας Κολοκάση Ρίρη (Τσιτσίου) το Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 89 ετών. Η Λούλλα αφήνει πίσω 3 κόρες την Τζωρτζίνα, την Εύα και την Μαρία, τους γαμπρούς της Αδάμος, Χαράλαμπος και Σαβέριο, τα εγγόνια της Σάκης, Παναγιώτα, Μιχάλης, Ανδρέας, Αντώνης, Ανδρέας, τα δισέγγονα της Δήμητρα, Θανάσης, Kai, Ρία και λοιποί συγγενείς και φίλοι. Περισσότερες πληροφορίες για την κηδεία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Parikiaki extend their condolences to the family