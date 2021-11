Loulla Kolokasi Riri (Tsitsiou)

(from Lefkoniko)

14.12.1931 – 28.10.2021

It is with great sadness to announce the passing of Loulla Kolokasi Riri (Tsitsiou) on Thursday 28 October 2021, at the age of 89. Loulla leaves behind 3 daughters Georgina,

Eva and Maria, son-in-law’s Adamos, Charalambos and Saverio, grandchildren Sakis wife Soulla, Panayiota husband Taner, Michalis, Andreas, Antoni, Andreas, great grandchildren Demetra, Thanasi, Kai and Ria and many other family members and dear friends. The funeral will take place on Wednesday 24th November, at 12.30, at Greek Orthodox Church of St Cosmas and Damian the Anargyre, Gospel Oak, London 1 Gordοn House Rd NW5 1LN, and burial at 2pm, at Islington & St Pancras Cemetery 278 High Road London N2 9AG. After the Cemetery there will be a wake at St Anargyre Church Hall, and we would like everyone to join us in memory of loulla kolokasi who loved so many and helped so many.

Λούλλα Κολοκάση Ρίρη (Τσιτσίου)

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Λούλλας Κολοκάση Ρίρη (Τσιτσίου) την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 89 ετών. Η Λούλλα αφήνει πίσω 3 κόρες, την Τζωρτζίνα, την Εύα και την Μαρία, τους γαμπρούς της Αδάμο, Χαράλαμπο και

Σαβέριο, τα εγγόνια της Σάκη και σύζυγό του Σούλα, Παναγιώτα και σύζυγό της Taner, Μιχάλη, Ανδρέα, Αντώνη, Ανδρέα, τα δισέγγονά της Δήμητρα, Θανάση, Kai, Ρία

και λοιπούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, στις 12.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Gospel Oak, London 1 Gordon House Rd NW5 1LN, και η ταφή στις 2.00μμ, στο κοιμητήριο του Islington &

St Pancras Cemetery, 278 High Road London N2 9AG. Μετά το κοιμητήριο θα ακολουθήσει παρηγοριά στην αίθουσα της εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων και θα θέλαμε όλοι μαζί να

τιμήσουμε τη μνήμη της Λούλλα Κολοκάση που αγαπούσε και βοήθησε τόσους πολλούς.

Parikiaki extends their condolences to the family