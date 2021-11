We sadly announce that Loukia Petrou from Limnia, Famagusta passed away on the 30th October 2021 at the age of 74 she leaves behind her husband Yiannaki and children Andrea, Costa, Despina, daughter in laws Chrystalla and Joanna and son in law Graham and seven grandchildren. Her funeral will take place 26th November 2021 at 2.00pm at Woollensbrook Crematorium, Hertford Road, Hoddesdon, EN11 BN

Λουκία Πέτρου

(από Λίμνια Αμμοχώστου)

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Λουκίας Πέτρου που απεβίωσε στις 30 Οκτωβρίου 2021 σε ηλικία 74 χρονών.

Αφήνει πίσω τον σύζυγο της Γιαννάκη, τα παιδιά Αντρέα, Κώστα και Δέσποινα, τις νύφες Χρυστάλλα και Joanna, τον γαμπρό Graham και 7 εγγόνια. Η Κηδεία της θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου 2021, 2.00μμ στο Woollensbrook Crematorium, Hertford Road, Hoddesdon, EN11 BN