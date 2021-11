Iacovos Moutiris Vai (Jack)

(from Morphou Cyprus

05. 05. 1938 – 31. 10. 2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved ‘Jack’ Iacovos Moutiris Vai. Our dad came to England in 1961 and trained as a chef working in many restaurants and establishments including The Ritz. In 1965 he married the love of his life Maroulla and they spent the following 56 years devoted to each other and raising their three daughters Lia, Andria and Doulla. Jack was an exceptional and loving husband, father, grandfather and great-grandfather his family were his world, and we were blessed to have him. Jack is remembered by all that knew him as a gentleman, one of life’s truly good men. He will remain forevermore in our hearts. The funeral will be held on November 17th, 2021 at 12pm at St Panteleimon Greek Orthodox Church660 Kenton Road Harrow HA3 9QN Followed by a burial at 1.30 pm

Hendon Cemetery & Crematorium Holders Hill Road London NW7 1NB For further information call Doulla on 07793889843 .

Ιάκωβος Μουτήρης Βάι (Τζακ)

από τη Μόρφου Κύπρου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας ‘Τζακ’ Ιάκωβου Μουτήρη Βάι. Ο μπαμπάς μας ήρθε στην Αγγλία το 1961 και εργάστηκε ως σεφ σε πολλά εστιατόρια και καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του The Ritz. Το 1965 παντρεύτηκε την αγάπη της καρδιάς του Μαρούλλα και πέρασαν τα επόμενα 56 χρόνια αφοσιωμένα ο ένας στον άλλο, μεγαλώνοντας τις τρεις κόρες τους Λία, Άντρια και Ντούλλα. Ο Τζακ ήταν ένας εξαιρετικός και στοργικός σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους, η οικογένειά του ήταν ο κόσμος του και ήμασταν ευλογημένοι που τον είχαμε. Όλοι όσοι τον γνώριζαν, θυμούνται τον Τζακ ως κύριο, έναν από τους πραγματικά καλούς ανθρώπους. Θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 17 Νοεμβρίου 2021 στις 12μ.μ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα 660 Kenton Road Harrow

HA3 9QN, και η ταφή στις 1.30μ.μ στο κοιμητήριο & κρεματόριο του Hendon, Holders Hill Road Λονδίνο NW7 1NB Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Doulla στο 07793889843 .

Parikiaki extends their condolences to the family