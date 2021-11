Elli Psillos

(From Leonarisso, Cyprus)

28/04/1938 – 03/11/2021

It is with great sadness that we announce the passing of Elli Psillos from Leonarisso, Cyprus, aged 83. On 3rd November 2021, after a long and brave battle with cancer and dementia, Elli passed away peacefully at home with her three children by her bedside. She was a devoted and much-loved Mother and Grandmother and a wonderful Sister and Aunty. We are all heartbroken by her loss. Miss Elli, as she was known by her family and close friends, travelled from Cyprus to begin a new life in London in 1955 at the age of 17. Elli settled down in North London with her husband Andreas, whom she married in 1957. Everyone that met Elli, fell in love with her friendly charm and incredible sense of humour, combined with her great strength and bravery. She leaves behind her three children, Gina, Maria and Demetrios and two grandchildren, Calum and Eleanor and her many close relatives and friends. The funeral will take place on Tuesday 30th November 2021 at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, 21 Trinity Road, London N22 8LB. She will be laid to rest at New Southgate Cemetery, Brunswick Road, London N11 1JJ at 2.00 pm. This will be followed by a wake at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, London N11 1NL. As an alternative to flowers, there will be a donation box on the day for our chosen charity, North London Hospice. You can also donate online

by visiting https://northlondonhospice.org/support-us/donate/

Έλλη Ψύλλος

(από Λεονάρισο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Έλλη Ψύλλος από το Λεονάρισο της Κύπρου, σε ηλικία 83 ετών. Απεβίωσε στις 3 Νοεμβρίου 2021 μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο και την άνοια, η Έλλη απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της περιτριγυρισμένη από τα τρία της παιδιά.

Ήταν μια αφοσιωμένη και πολυαγαπημένη μητέρα και γιαγιά και μια υπέροχη αδελφή και θεία. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από την απώλειά της.

Η δεσποινίς Έλλη, όπως ήταν γνωστή από την οικογένεια και τους στενούς της φίλους, ταξίδεψε από την Κύπρο για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο Λονδίνο το 1955 σε ηλικία 17 ετών. Η Έλλη εγκαταστάθηκε στο Βόρειο Λονδίνο με τον σύζυγό της Ανδρέα, τον οποίο παντρεύτηκε το 1957. Όσοι γνώρισαν την Έλλη, ερωτεύτηκαν τη φιλική της γοητεία και το απίστευτο

χιούμορ της, σε συνδυασμό με τη μεγάλη της δύναμη και γενναιότητα. Αφήνει πίσω της τα τρία της παιδιά, την Τζίνα, την Μαρία και τον Δημήτριο και δύο

εγγόνια, τον Κάλουμ και την Ελεονόρα και πολλούς στενούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. στην Ελληνική

Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Μαρίας, 21 Trinity Road, Λονδίνο N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Road, London N11 1JJ στις 14:00.

Θα ακολουθήσει η αφύπνιση στο The Penridge Suite, 470 Bowes Road, London N11 1NL. Ως εναλλακτική λύση στα λουλούδια, θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών την ημέρα για την

επιλεγμένη φιλανθρωπική οργάνωση, το North London Hospice. Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεές μέσω του διαδικτύου επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση https://northlondonhospice.org/support-us/donate/

Parikiaki extends their condolences to the family