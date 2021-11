Eleni Stavrou

(from Morphou, Cyprus)

10.11.1929 – 14.10.2021

It is with great sadness to announce the passing of Eleni Stavrou on Thursday 14 October 2021 at the age of 91. She sadly passed away peacefully in hospital after contacting covid-19.

She leaves behind her beloved sons, 5 grandchildren and 9 great-grandchildren. She was a strong spirited soul and was our Queen, she will be truly missed and forever in our hearts and thoughts.

Ελένης Σταύρου

(από Μόρφου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ελένης Σταύρου, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 91 ετών. Απεβίωσε ειρηνικά στο νοσοκομείο αφού διαγνώστηκε με Covid.

Αφήνει πίσω τους αγαπημένους της 3 γιους καθώς και 5 εγγόνια και 9 δισέγγονα. Ήταν μια δυνατή ψυχή και ήταν η βασίλισσά μας. Θα μας λείψει πραγματικά πολύ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας και στις σκέψεις μας.

