Efthymios Loucas

(from Morphou, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father and grandfather Efthymios Loucas on 20 October 2021 at the age of 83. He leaves behind his wife Androula from Eptakomi, two children, Chris and Marianna, four grandchildren, Evelyn, Lucy, Andrew and Andreas. Efthymios came to England in 1960 and worked as electrician. The funeral will take place on Friday 12 November 2021 at 10.30am at Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL and the burial at the New Southgate cemetery at 12 noon. The wake will be held at the cemetery Instead of flowers the family kindly requests donations to St Katherine’s church May his memory live forever.

For more information contact: 02084403045, 07824830069

Ευθυμίου Λουκά

(από Μόρφου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Ευθυμίου Λουκά ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στο νοσοκομείο του Μπάρνετ στις 20 Οκτώβριου.

Ο εκλιπών ήλθε στην Αγγλία το 1960 και εξάσκησε το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Ανδρούλα από την Επτακώμη, δυο παιδιά, τον Κρις και τη Μαριάννα, και 4 εγγόνια, την Έβελιν, τη Λούση, τον Άντριου και τον Ανδρέα. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 10.30 π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 12 το μεσημέρι.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί όπως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να κάνουν εισφορές στο ταμείο της εκκλησίας σε κουτί που θα υπάρχει στην εκκλησία. Αιωνία του η μνήμη.

Τηλεφώνα οικείων 02084403045,07824830069

Parikiaki extends their condolences to the family