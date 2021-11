Demetris Panayi

(from Acheritou, Famagusta, Cyprus)

08.6.1936 – 03.11.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved dad, grandfather, and great grandfather Demetris Panayi, who fell asleep on the 6th of November 2021. He came to England in the 60’s with his beloved wife Annetta Panayi. He worked very hard

as a window fitter later owning his own window company called The Five Kings. He was a great provider for all his family.

He will be greatly missed by all and will remain in our hearts forever. The funeral will take place on the 3rd of December at 10AM at St Demetrios Orthodox Chruch, 2 Logan Road, N9 0LP. Followed by the burial at New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

Δημήτρης Παναγή

(από Αχερίτου Αμμοχώστου Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας μπαμπά, παππού και προπάππου Δημήτρη Παναγή, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Νοεμβρίου 2021. Ήρθε στην Αγγλία τη δεκαετία του ’60 με την αγαπημένη του σύζυγο Αννέτα Παναγή. Εργάστηκε πολύ σκληρά ως τεχνίτης παραθύρων, αποκτώντας αργότερα τη δική του εταιρεία παραθύρων που ονομάζεται The Five Kings. Προσέφερε πολλά πάντα σε όλη την οικογένειά του. Θα λείψει πολύ σε όλους και θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 10:00πμ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, N9 0LP και ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

Parikiaki extends their condolences to the family