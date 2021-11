We sadly announce that Costa Paphiti from Xero in Cyprus passed away on Saturday 16th October 2021 at the age of 75 he leaves behind his wife Georgia and his two children Dimitra and Stelio.

His funeral will take place Wednesday 17th November 2021 at 10.30am at the Panayia Greek Orthodox Church in Wood Green followed by the burial in New Southgate Cemetery at 12.00pm.

Κώστας Παφίτης

(από Ξερό, Κύπρος )

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κώστα Παφίτη το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 σε ηλικία 75 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Γεωργία και τα δυο του παιδιά Δήμητρα και Στέλιο. Ο Κώστας ήταν αγαπητός σε όλους και θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας και στις σκέψεις μας. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10.30 π.μ. την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate στις 12π.μ.

Parikiaki extend their condolences to the family