Christodoulos D. Christodoulou

It is with a heavy heart that we announce the sad passing of our beloved husband, father, brother and uncle Chris Christodoulou from London and origin Yialousa on Thursday 11th November 2021 at the age of 73. Born to a loving family Andriana and Demetri, Chris was very proud of both his family and his heritage. In 1948, Chris and Jimmy’s Restaurant were born, and both made a lasting impression on so many people’s lives. Chris was a true gentleman, charming and hospitable and it was natural for him to take over Jimmy’s Restaurant in the West End in 1988 with his mother. Chris was at his happiest surrounded by his loving family and friends. Once he retired, he re-found his love of woodwork and found the joy of gardening and cooking. He leaves behind his beloved wife Koula, his children Demetrios and Elena, his sister Christina, brother-in-law Nikos, niece Georgina, close relatives and all who loved him. Chris will forever be in our hearts and minds. The funeral will take place on Saturday 27th November 2021 at 10am at the Greek Orthodox Cathedral of Saint Sophia’s, Moscow Road Bayswater, London W2 4LQ and the burial at New Southgate Cemetery (Saint Sophia) Brunswick Park Road, London N11 1JJ. There will be a collection box on the day for the British Heart Foundation and also a Just Giving page has been set up in honour of Chris www.justgiving.com/ChrisChristodoulou

Χρήστο Χριστοδούλου

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδερφού και θείου Χριστάκης Χριστοδούλου, από το Λονδίνο, με καταγωγή από τη Γιαλούσα, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 73 ετών. Γεννημένος σε μια αγαπημένη οικογένεια, με μητέρα την Ανδριάνα και πατέρα τον Δημήτρη, ο Χρις ήταν πολύ περήφανος τόσο για την οικογένειά του όσο και για την καταγωγή του.

Το 1948, γεννήθηκε ο Χρις αλλά και το εστιατόριο Jimmy’s. Και οι δύο επηρέασαν θετικά τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ο Χρις ήταν ένας αληθινός κύριος, γοητευτικός και φιλόξενος,

και ήταν φυσικό να αναλάβει το Jimmy’s Restaurant το 1988 μαζί με τη μητέρα του. Ο Χρις ήταν ευτυχισμένος, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια και τους φίλους του. Μόλις συνταξιοδοτήθηκε, ξαναβρήκε την αγάπη του για την ξυλουργική και ανακάλυψε τη χαρά της κηπουρικής και της μαγειρικής. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Κούλα, τα παιδιά του Δημήτριο και Έλενα, την αδερφή του Χριστίνα, τον γαμπρό του Νίκο, την αδελφότεκνη Georgina, στενούς συγγενείς και όσους τον αγαπούσαν. Ο Χρις θα είναι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 στις 10 π.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, Moscow Road Bayswater, London W2 4LQ και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery (Saint Sophia) Brunswick Park Road, London N11 1JJ. Την ημέρα εκείνη θα υπάρχει κουτί δωρεών για το British Heart Foundation αλλά και μια σελίδα στο Just Giving που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του Χρις www.justgiving.com/ChrisChristodoulou

Parikiaki extend their condolences to the family