Christina Lysandrou

(from Agios Andronikos, Famagusta, Cyprus)

10.12.1938 – 07.10.2021

It is with great sadness that we announce the death of Christina Lysandrou on Thursday 7th October 2021, at the age of 82. She died peacefully at UCLH hospital, surrounded by her family. She was a kind and wonderful mother. She leaves behind her children Maria & Angie, grandchildren Tom, Kylie & Tony, sisters, Androulla, Maria & Eva, brother Nico, sisters-in-law Lou, Katina,Vasilou, Eva, Kyriacou & Stella, brothers-in-law Alexis, Andrea & Thrasou, and many nieces & nephews in England, Cyprus & Australia. Christina also leaves behind her close friend, Chloe, whom she’s known for many years and her pet dachshund, Misty, whom she adored. Christina came to London from in 1954. Wife to Frangeskos Lysandrou who passed away in November 1991. She enjoyed visiting her local Greek Orthodox Church where she was a committee member. She was loved by so many who knew her, and she will be missed

and never forgotten. The service will be held on Friday, 5th November 2021, at 10am, at St. Anthony the Great – St. John the Baptist Greek Orthodox Church, 1 Sussex Way, Holloway, London, N7 6RT. Thereafter, Christina’s funeral will be held at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London, N11 1JJ.

Χριστίνα Λυσάνδρου

(από Άγιο Ανδρόνικο Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Χριστίνας Λυσάνδρου την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 82 ετών. Απεβίωσε ειρηνικά στο νοσοκομείο του UCLH, περιστοιχισμένη από την οικογένεια της. Ήταν μια ευγενική και υπέροχη μητέρα. Αφήνει πίσω τα παιδιά της Μαρία και Άντζι, εγγόνια Τομ, Κάιλι και Τόνι, τις αδερφές της Ανδρούλλα, Μαρία & Εύα, τον αδερφό της Νίκο, τις κουνιάδες της Λου, Κατίνα, Βασιλού, Εύα,

Κυριάκου & Στέλλα, τους κουνιάδους της Αλέξη, Ανδρέα & Θράσου και πολλά ανήψια στην Αγγλία, Κύπρο και Αυστραλία. Αφήνει επίσης και την στενή της φίλη Χλόη την οποία γνωρίζει πολλά χρόνια, καθώς και το κατοικίδιό της, τον Misty, τον οποίο λάτρευε. Η Χριστίνα ήρθε στο Λονδίνο 1954. Σύζυγος του Φραγκέσκου Λυσάνδρου που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 1991.Της άρεσε να επισκέπτεται την τοπική Ελληνική Ορθόδοξη

Εκκλησία όπου ήταν μέλος της επιτροπής. Αγαπήθηκε πολύ από όλους όσους την γνώριζαν, θα μας λείψει πολύ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, στις 11, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου του Μέγα – Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 1 Sussex Way, Holloway, Λονδίνο, N7 6RT και η ταφή στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ.

Parikiaki extends their condolences to the family