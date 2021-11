Andreas Kyprianou

(from Larnaca, Cyprus)

21.07.1936 – 04.11.2021

It is with deep sadness that we announce the passing of Andreas Kyprianou, on Thursday 4 November 2021 at 12.30am, at the age of 85. He came to England in 1968. Andreas leaves behind his 2 daughters, Penny and Doulla, 6 grandchildren, Milton, Michelle, Andrew, Andrea, Christos & Stefan and 7 great grandchildren and spouses. The funeral will take place on Tuesday 30th November 2021, at 12.30, at the 12 Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG and burial at 2pm, at Cheshunt, Bury Green Road, EN7 5AG. The wake (parigoria) at the cemetery Chapel. Donations to Marie Curie Hospice appreciated as they looked after him with great care and love during his final days. There will be a box for donations. Contact numbers: Doulla 07850251809 Penny 07999736501 .

Ανδρέα Κυπριανού

(από Λάρνακα Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Κυπριανού, την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 στις 12.30 π.μ., σε ηλικία 85 ετών. Ήρθε στην Αγγλία το 1968. Ο Ανδρέας αφήνει πίσω τις 2 κόρες του Πέννυ και Ντούλλα, 6 εγγόνια, τους Μίλτον, Michelle, Andrew, Αντρέα, Χρήστο, Στέφαν και 7 δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, στις 12.30 π.μ. στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων στο Kentish Lane, Brookmans Park, AL9 6NG και η ταφή στις 2 μ.μ. στο Cheshunt, Bury Green Road, EN7 5AG. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Οι δωρεές στο Marie Curie Hospice θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως καθώς εκεί τον φρόντισαν με μεγάλη αγάπη τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Θα υπάρχει κουτί δωρεών στην εκκλησία. Τηλέφωνα επικοινωνίας Ντούλλα 07850251809 και Πέννυ 07999736501 .

Parikiaki extends their condolences to the family