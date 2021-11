Anastasia Rousou

09.04.1939 – 30.10.2021

It is with a very heavy heart that we announce the death of our dear beloved mother Anastasia Rousou, who passed away on Saturday 30th October. She came to London in 1955 from Neo Chorio, Polis Chrysochou by boat and at the tender age of 16. She finished her training as a seamstress in Cyprus but her first job in the UK was as a waitress in London Zoo. She then went on to become a seamstress like many other women from the Greek Cypriot community. She met and married our late beloved father Panayis Rousou. She leaves behind her four children Sotiris, George, Chriso and Andry and nine beautiful grandchildren aged 10 to 31. She was an extraordinarily generous, kind-hearted, hospitable, hardworking, down to earth person and because of this she was loved by so many. She will be sorely missed. Her funeral will take place at St. Demetris church, Town Road, Edmonton N9 OLP on Monday 22nd November at 12.30pm and the burial will take place at 2.00pm, Edmonton Church Street cemetery. All those that want to join us for tea and coffee are most welcome to come to the church hall after the funeral. Please do not feel it is necessary to buy flowers, but we would very much appreciate

a donation to Great Ormond Street Hospital in the collection box to be arranged at the church.

Αναστασία Ρούσου

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Αναστασίας Ρούσου, η οποία απεβίωσε το Σάββατο 30 Οκτωβρίου. Ήρθε στο Λονδίνο το 1955 από το Νέο Χωριό της Πόλης Χρυσοχούς με πλοίο σε ηλικία 16 ετών. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της ως μοδίστρα στην Κύπρο, αλλά η πρώτη της δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σερβιτόρα στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου. Στη συνέχεια έγινε μοδίστρα όπως πολλές άλλες γυναίκες της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Γνώρισε και παντρεύτηκε τον εκλιπόντα αγαπημένο μας πατέρα Παναγή Ρούσου. Αφήνει πίσω της τα τέσσερα παιδιά της Σωτήρη, Γιώργο, Χρυσό και Άντρυ και εννέα πανέμορφα εγγόνια ηλικίας 10 έως 31 ετών.

Ήταν ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος, καλόκαρδος, φιλόξενος, εργατικός, προσγειωμένος άνθρωπος και γι’ αυτό την αγαπούσαν όλοι τόσοι πολύ. Θα μας λείψει πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Town Road, Edmonton N9 OLP τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στις 12.30μμ και η ταφή θα γίνει στις 2.00μμ στο κοιμητήριο του Edmonton Church Street. ‘Όσοι επιθυμούν να έρθουν μαζί μας για τσάι και καφέ είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν στην αίθουσα της εκκλησίας μετά την κηδεία. Τα λουλούδια δεν είναι απαραίτητα καθώς θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την συνεισφορά σας στο νοσοκομείο του Great Ormond Street στο κουτί δωρεάς που θα βρίσκεται στην εκκλησία.

Parikiaki extend their condolences to the family