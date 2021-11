It is with great sadness we announce the passing of Vanezis, Costas who was a wonderful man. Deepest sympathy to the family.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την κοίμηση του Κώστα Βανέζη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια. Costas passed away unexpectedly, surrounded by family, at Hamilton General Hospital on Friday, November 12, 2021 at the age of 83. Beloved husband of Ivi. Loving father of Anna and her husband Costas Patsiaouros. Proud Papou of Eve (Darren), Andreas and Dea (Stephen).

A private funeral service will be held at the Henry Walser Funeral Home, 507 Frederick St. Kitchener, (519) 749-8467. Visit www.henrywalser.com to view Costas’ memorial.

Ο Κώστας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, στο Γενικό Νοσοκομείο Χάμιλτον την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 σε ηλικία 83 ετών. Ο αγαπημένος σύζυγος της Ήβης. Αγαπημένος πατέρας της Άννας και του συζύγου της Κώστα Πατσιαούρου. Ο περήφανος Πάπους της Εve (Darren), του Ανδρέα και της Dea (Στέφανος).

H κηδεία θα είναι ιδιοτικη στο Henry Walser, 507 Frederick St. Kitchener, (519) 749-8467.

Parikiaki extend their condolences to the family