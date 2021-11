The 40 days Memorial Service of our beloved, much loved, dearly missed and unforgettable Wife, Mother, Grandmother, Sister, Auntie and Godmother Andriani, will take place on Sunday 28th November 2021 at The Greek Orthodox Church of St John the Baptist Wightman Road, London N8 0LY then 1pm at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP. Relatives and Friends are invited to attend. Her Legacy and beautiful spirit lives on within us. MAY GOD REST HER SOUL IN PEACE AND KEEP HER MEMORY ETERNAL

† Note of Thanks

We would like to thank everyone who attended the funeral, offered their condolences, prayers, love and support, and for all of the beautiful flowers and charity donations. We appreciate your kindness during this extremely difficult time.

A special thank you to Archimandrite Fr Apostolos Trifyllis for his advice, support and for conducting the service with reverence and compassion. Also thank you to all of the team at Demetriou & English for the Dignity and Respect offered throughout. Husband Iordanis, daughters Anna and Maria, Grandson Ricardo.

Το 40ήμερο Μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και νονάς Ανδριανής, η οποία μας λείπει αφάνταστα, θα τελεστεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Wightman Road, Λονδίνο N8 0LY και μετά στις 13:00 μ.μ. στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP. Οι συγγενείς και οι φίλοι καλούνται να παρευρεθούν. Η κληρονομιά της και το όμορφο πνεύμα της ζουν μέσα μας. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ

† Ευχαριστήριο

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, πρόσφεραν τα συλλυπητήριά τους, τις προσευχές τους, την αγάπη και την υποστήριξή τους και για όλα τα όμορφα λουλούδια και τις φιλανθρωπικές δωρεές. Εκτιμούμε την καλοσύνη σας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αρχιμανδρίτη π. Απόστολο Τριφύλλη για τις συμβουλές του, την υποστήριξή του και για τη λειτουργία που τέλεσε με ευλάβεια και συμπόνια. Ευχαριστούμε επίσης όλη την ομάδα του Demetriou & English για όσα έκαναν. Ο σύζυγος Ιορδάνης, οι κόρες Άννα και Μαρία, ο εγγονός Ρικάρντο.