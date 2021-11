Michael Menelaou

(from Vatili, Cyprus)

28.06.1924 – 07.11.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Husband, Father, Grandfather, Father-in-law, Godfather & Uncle Michael Menelaou who passed away peacefully at his home surrounded by his loving family on Sunday 07.11.2021 at the age of 97. He leaves behind his beloved wife Georgia Menelaou (Adamou), (from Achna, Cyprus) whom he married in 1958. They have 2 children Eleni & Menelaos and 3 granddaughter’s Katerina, Christina & Zoe, son-in-law Savvas & daughter-in-law Emma. The Funeral will take place on Wednesday 08.12.2021 at 11am at St. Nicholas Greek Orthodox Church, 60 Godolphin Road, Shepherd’s Bush, W12 8JF. The Burial will take place at Mortlake Cemetery, Clifford Avenue, SW14 7BY. Please respect the family’s wishes for a Covid safe funeral. In loving memory & celebration of Michael, may we ask you to please donate to https://www.justgiving.com/team/Michael-Menelaou for charities close to his heart.

Μιχάλης Μενελάου

(από Βατυλή, Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, πεθερού, νονού και θείου Μιχάλη Μενελάου που απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια την Κυριακή 07.11.2021, σε ηλικία 97 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Γεωργία Μενελάου (Αδάμου), (από την Άχνα της Κύπρου), την οποία παντρεύτηκε το 1958. Μαζί απέκτησαν 2 παιδιά, την Ελένη και τον Μενέλαο και 3 εγγονές την Κατερίνα, την Χριστίνα και την Ζωή, τον γαμπρό του Σάββα και την νύφη του Έμμα. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στις 11 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, Shepherd’s Bush, W12 8JF. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Mortlake, Clifford Avenue, SW14 7BY. Παρακαλούμε σεβαστείτε την επιθυμία της οικογένειας για μια ασφαλή κηδεία τηρώντας τα μέτρα για τον Covid. Στη μνήμη του Μιχάλη, σας παρακαλούμε να κάνετε δωρεές στη διεύθυνση https://www.justgiving.com/team/Michael-Menelaou

για φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστήριζε.

Parikiaki extend their condolences to the family