It is with great sadness that we announce the passing of Stella Lazarou from Nicosia on Friday 1st October 2021 .

She leaves behind her sister Georgia Lazarou, her Brother Eleftherio Lazarou and sister Eleni Christodoulidi.

Her funeral will be held on Friday 22nd October 2031 at 12.30pm at the The Greek Orthodox Church of the Twelve Apostles, , Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts. AL9 6NG, the burial will be held at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd N11 1JJ at 2.00pm.

† Αγγελία Θανάτου

Στέλλα Λάζαρου

(από Μακεδονίτισσα Λευκωσίας)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας Στέλλας Λάζαρου η οποία απεβίωσε την 1η Οκτωβρίου 2021. Η Στέλλα καταγόταν από την Μακεδονίτισσα Λευκωσίας και ζούσε στο Λονδίνο. Αφήνει πίσω τα τεθλιμμένα αδέλφια της Γεωργία Λάζαρου, τον αδελφό της Ελευθέριο Λάζαρου, την αδελφή της Ελένη Χριστοδουλίδη, τα ανίψια της, συγγενείς και

φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις 12.30μμ στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG, και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate,

Brunswick Park Rd N11 1JJ στις 2μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο κοιμητήριο.

Parikiaki extend their condolences to the family