Paraskevas Georgiou Eleftheriou (Katsiaounis)

(from Milia, Ammochostou)

22.02.1938 – 13.10.2021

It is with deep sadness that we announce Paraskevas Eleftheriou (Katsiaounis) reposed in the Lord on 13th October 2021 aged 83. He leaves behind his wife Eftichia, children, Andreas, Georgios, Sotiris, Eleni, Kostandinos and Alexandros, 4 daughters in law, 15 grandchildren, 3 great grandchildren as well as a huge family and friends who loved him dearly. Paraksevas came to the UK from Cyprus in 1958 where he worked as a hairdresser in London and later moved to Birmingham where in May 1964, he married Eftichia. Through hard work and a great reputation, he soon established himself, however, like many Cypriots at the time the chip shop beckoned, and he gave up his beloved hairdressing. In 1987 he moved his family to Derbyshire and soon became part of the local community by carrying out charitable deeds. Paraskevas was extremely kind and generous with his life centring around his family and the Church. Through the strong values he instilled in his children, his legacy will live on. Memory Eternal! The funeral will take place on Tuesday 26th October at St. Constantine & Helen’s Cathedral, Station Rd, Erdington, Birmingham, B236UB at 12pm. The burial will follow in the Church grounds. Donations to the Church would be appreciated.

Παρασκευάς Ελευθερίου (Κατσιαούνης)

(από Μηλιά, Αμμοχώστου)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Παρασκευάς Ελευθερίου (Κατσιαούνης) απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου 2021 σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ευτυχία, τα παιδιά του, Ανδρέα, Γεώργιο, Σωτήρη, Ελένη, Κωσταντίνο και Αλέξανδρο, 4 νύφες, 15 εγγόνια, 3 δισέγγονα καθώς και μια τεράστια οικογένεια και φίλους που τον αγαπούσαν πολύ. Ο Παρασκευάς ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Κύπρο το 1958 όπου εργάστηκε ως κομμωτής στο Λονδίνο και αργότερα μετακόμισε στο Μπέρμιγχαμ και τον Μάιο του 1964 παντρεύτηκε την Ευτυχία. Μέσα από σκληρή δουλειά και την εξαιρετική φήμη που

απέκτησε, σύντομα καθιερώθηκε. Ωστόσο, αργότερα εγκατέλειψε την αγαπημένη του κομμωτική. Το 1987 μετακόμισε με την οικογένειά του στο Derbyshire και σύντομα έγινε μέρος της τοπικής κοινότητας πραγματοποιώντας φιλανθρωπικές πράξεις. Ο Παρασκευάς ήταν εξαιρετικά ευγενικός και γενναιόδωρος, με τη ζωή του να επικεντρώνεται στην οικογένειά του και στην Εκκλησία. Μέσα από τις ισχυρές αξίες που ενστάλαξε στα παιδιά του, η κληρονομιά του θα ζήσει. Αιωνία του η μνήμη! Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 26 Οκτωβρίου στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Station Rd,Erdington, Birmingham, B236UB, στις 12μμ όπου θα ακολουθήσει και η ταφή. Δωρεές στην εκκλησία θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως

