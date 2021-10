It is with great sadness that we announce the passing of Olympia Menicou Veresie on 28th September 2021 at the age of 85.She leaves behind her siblings friends and relatives.

Her funeral will be held on Tuesday 19th October 2021 at 12.30pm at The Greek Orthodox Church of St. Demetrius, Town Road / Logan Road, London N9 0LP followed by the burial at New Southgate Cemetery.

† Αγγελία Θανάτου – Κηδεία

Ολυμπία Μενίκου Βερεσιέ

(από Άχνα Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Ολυμπίας

Μενίκου Βερεσιέ η οποία απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 85 χρόνων. Αφήνει πίσω αδέλφια και αδελφοτέχνια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, στις 12.30μμ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και να σταλθούν στα γραφεία κηδειών Demetriou & English. Μετά την ταφή η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο του New Southgate.

