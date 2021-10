Death Announcement

It is with great sadness that we announce the death of Kalomira Alexandrou from Agridaki, Kyrenia. on Thursday 14th October 2021 at the age of 73. She leaves behind her children Alexandro and Nicholas. Two sisters Tasoulla and Yianoulla , five Grandchildren and many relatives and friends. She was a very happy and helpful woman.

Her funeral is to take place in Liopetri in Cyprus for more information telephone her son Alexandro on 0740686072891

Καλομοίρα Αλεξάνδρου

(από Αγριδάκι, Κερύνειας)

18.05.1948 – 14.10.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Καλομοίρας Αλεξάνδρου τη Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 73 ετών. Αφήνει πίσω τα παιδιά της Αλέξανδρο και Νικόλα, 2 αδελφές της Τασούλα και την Γιαννούλα, 5 εγγόνια και πολλούς συγγενής και φίλους. Ήταν μια υπέροχή μητέρα, πάντα χαμογελαστή, ευδιάθετη και πρόθυμή να βοηθήσει όλους όσους είχαν ανάγκη. Η κηδεία θα τελεσθεί στο Λιοπέτρι της Κύπρου για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με τον γιο της Αλεξανδρο στο 0740686072891.