John Stylianou

(from Nicosia, Cyprus)

16.08.1942 – 22.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father, grandfather and brother John Stylianou who passed away on Wednesday 22 September 2021, at the age of 79. He leaves behind wife Athena, sons Michael & Stavros, daughters-in-law Tina & Sarah, grandchildren Yana, Stephan, Alexander, Ffion, Athena, Carys.

Brothers Stelios, Loucas, Andros, Sisters, Victoria, Maro & Kassiani. He was a kind, gentle, loving and gentleman. Ηe will be greatly missed by all his family. The funeral will be held on Wednesday 27th of October 2021, at 11am, at New Southgate Cemetery N11 1JJ.



Ιωάννης Στυλιανού

(από Λευκωσία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Ιωάννη Στυλιανού, ο οποίος απεβίωσε

την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 79 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Αθηνά, τους γιους του Μιχάλης & Σταύρος, τις νύφες Τίνα & Σέρα, τα εγγόνια του Γιάννα, Στέφαν, Αλέξανδρο, Φιον, Αθηνά, Κάρις. Τα αδέλφια του Στέλιο, Λούκα, Άνδρο, τις αδελφές του Βικτώρια, Μάρω & Κασσιανή. Ήταν ένας ευγενικός, στοργικός και γενναιόδωρος άνθρωπος.

Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένειά του. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, στις 11 το πρωί στο New Southgate Cemetery N11 1JJ.

Parikiaki extends their condolences to the family