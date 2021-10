Helen Michael

(from London)

17.02.1972 – 11.10.2021

It is with great sadness that we announce the death of Helen Michael, who passed away on 11th October 2021 at the age of 49. Ultimately, she died from heart failure.

Helen was loving, fair, and honest, and demonstrated this in her roles as daughter, mother, wife, aunt, godmother and friend.

Her funeral will be held at St Mary’s Church (Panagia) in Wood Green on 27th October 2021 at 10.00 a.m., and her burial will be in Edmonton Cemetery at 12:00. The wake will be held at 13:00 p.m. in Forty Hall, Forty Hill Enfield EN2 9HA.

Ελένης (Χέλεν) Μιχαήλ

(από Λονδίνο)

Με άκρατη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της Ελένης (Χέλεν) Μιχαήλ η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 49 ετών στις 11ης Οκτωβρίου 2021 στο Νοσοκομείο

St. Bartholomew από καρδιακή ανεπάρκεια. Πάλεψε πολύ σκληρά όσο λίγοι διάφορες καταστάσεις υγείας περιλαμβανομένου και όχι μόνο καρκίνου, σε νεαρή ηλικία και έκτοτε υπέφερε με την καρδιά της που τελικά την νίκησε. Η Ελένη ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, δίκαιη, έντιμη και όλες αυτές οι χάρες της εκπροσωπούνταν στους ρόλους της ως μητέρα, σύζυγος, θεία, νονά και φίλη. Αφήνει πίσω τον τεθλιμμένο της σύζυγο Κρις, τη θυγατέρα της Στεφανία, την αδελφή της Άρτεμις και αδελφοτέχνια, τον αδελφό της Σταύρο, τους γονείς της Μαρία και Στέφανο και υπόλοιπους στενούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία της θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας στο Wood Green στις 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton. Η παρηγοριά θα δοθεί στις 12.00μ.μ. στο Forty Hall, Forty Hill Enfield EN2 9HA.

Parikiaki extend their condolences to the family