It is we great sadness that we announce the passing of Georgia Eleftheriou from Pachna on Friday 1st October 2021 at the age of 92.She leaves behind her children Irene and Anthoulla, Grandchildren Lefteri, Sakis, Jenny and Kristian. Four Great Grandchildren and Her sister Legia and many friends and relatives.

Georgoulla was born in Pachna,Limassol she came to England with her husband Lefteri also from Pachna in 1967.

She was very much loved and enjoyed listening to LGR and was always present at Radiomarathon and many community events.

The funeral will take place Monday 18th October 2021 at 10am at the Greek Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God,Trinity Road,London N22, 8LB.and the burial at New Southgate, Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

Γιωργούλλα Ελευθερίου

(από Πάχνα Λεμεσού)

15.03.1929 – 01.10.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, Γιωργούλλας Ελευθερίου, την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 92 ετών. Αφήνει πίσω τα παιδιά της Ειρηνούλλα και Ανθούλλα, τα εγγόνια της Λευτέρη, Σάκη, Τζένη και Κρίστιαν, 4 δισέγγονα, την αδερφή της Λιγεία και πολλούς συγγενείς και φίλους. Η Γιωργούλλα γεννήθηκε στην Πάχνα Λεμεσού στις 15 Μαρτίου 1929 και μετακόμισε στο Λονδίνο με τον σύζυγό της Λευτέρη, επίσης από την Πάχνα, το 1967. Ήταν πολύ φιλόξενη, εργατική και δυναμική και αγαπούσε πολύ την οικογένεια της. Αγαπούσε πολύ το LGR και ήταν πάντα παρούσα στους Ραδιομαραθώνιους και άλλες εκδηλώσεις της παροικίας. Θα λείψει πολύ σε όλους μας. Η κηδεία της θα τελεσθεί στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Trinity Road, London N22 8LB, στις 10:00 π.μ. την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και η ταφή στις 12:00 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του New Southgate, στο Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

Parikiaki extend their condolences to the family