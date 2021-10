DEATH ANNOUNCEMENT

Costas Petevinos

(from Nicosia, Cyprus)

01.06.1949 – 07.10.2021

It is with enormous sorrow that the devastated family of Costas Petevinos announce his death on 7th October 2021, aged 72. Costas came to the UK when he was 5 years old.

He was always interested in auto mechanics and in 1972, aged just 22, he started Tottenham Lane Service Station Ltd in Hornsey. The garage is still going strong and will be 50 years old next Spring.Costas was married to Lynn and they had two sons, John and Michael. He was an amazing husband, father and grandfather to four wonderful grandchildren. He adored his family and we adored him. Our love for him and the pain we feel at his passing will endure forever. His funeral will be held on October 28th near Knebworth in Hertfordshire and anyone wishing further information should contact Austin’s Funeral Directors on 01438 316623 or email [email protected]. Costas had for many years supported my AFK, a local charity helping disabled children and young people to live independent and fulfilling lives. In accordance with his wishes, please make any donations in his memory (in lieu of floral tributes) at www.justgiving.com/Costas-Petevinos

Με τεράστια θλίψη η συντετριμμένη οικογένεια του Κώστα Πετεβίνου ανακοινώνει τον θάνατό του στις 7 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 72 ετών. Ο Κώστας ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν 5 ετών. Πάντα ενδιαφερόταν για τη μηχανική αυτοκινήτων και το 1972 σε ηλικία μόλις 22 ετών άνοιξε το δικό του γκαράζ αυτοκινήτων, το Tottenham Lane Service Station Ltd, στο Hornsey. Το γκαράζ είναι ακόμα εν λειτουργία και θα κλείσει 50 χρόνια την επόμενη Άνοιξη. Ο Κώστας ήταν παντρεμένος με τη Λιν και απέκτησαν δύο γιους, τον Τζον και τον Μάικλ. Ήταν ένας καταπληκτικός σύζυγος, πατέρας και παππούς τεσσάρων υπέροχων εγγονιών. Λάτρευε την οικογένειά του και εμείς τον λατρεύαμε ακόμα περισσότερο. Η αγάπη μας για αυτόν και ο πόνος που νιώθουμε για τον θάνατό του θα διαρκέσουν για πάντα.

Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 28 Οκτωβρίου κοντά στο Knebworth στο Hertfordshire και όποιος επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο κηδειών Austin’s Funeral Directors 01438 316623 ή να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Ο Κώστας υποστήριζε για πολλά χρόνια το AFK, μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθούσε παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες να ζήσουν ανεξάρτητες και γεμάτες ζωές. Σύμφωνα με τις επιθυμίες του, κάντε οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη του (αντί για λουλουδάτα αφιερώματα) στη διεύθυνση www.justgiving.com/Costas-Petevinos

Parikiaki extend their condolences to the family