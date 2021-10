† MEMORIAL

The 5th year memorial service of our beloved and unforgettable wife, mother, daughter, sister and aunt Maria Nikolaou Adamou will be held on Sunday 10.10.2021, at St Mary’s Church, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, and we invite all those who honour her memory to attend.

Mαρία Νικολάου Αδάμου

(καταγωγή γονέων Ερήμη Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.10.2021 στην Εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και θείας Μαρίας Νικολάου Αδάμου και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως παρευρεθούν