1st Year Memorial

The one-year memorial service for our beloved Pantelis & Stavroulla Malloupas will be held at St Mary’s Cathedral, Wood Green on Sunday 17th October 2021.

We invite anyone who would like to honour their memory to attend.

1 έτους μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο των αγαπημένων μας Παντελή & Σταυρούλλα Μαλλούπα στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Wood Green.

Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη τους όπως παραβρεθούν.