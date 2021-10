Very Rev Andreas Hadjisavvis

16.12.1962 – 15.10.2021

It is with great sadness that we announce the passing of a beloved husband, father and grandfather, Protopresbyter Andreas Hadjisavvis on Friday 15 October 2021, aged 68. He leaves behind, his wife Presbytera Maria, daughter’s Elizabeth and Joanna, son’s Stavros and Pavlos, sons-in-law, Barry and Tony, daughters-in-law, Georgia and Carolina and

grandchildren Mary, Peter, Michael, Andrew and Christian. For 40 years, he tirelessly and self-sacrificially served his parishioners and fellows, being continuously on the side of all those who needed the help and support of a priest in every aspect and trialling circumstance of their lives. The funeral service will take place at St John the Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY at 10am Saturday 23rd October. The burial will take place at the New Southgate Cemetery, at 2pm. A wake will follow at St John the Baptist Church Hall.The family instead of flowers would like you to donate money to Pater Andreas beloved Church of St John The Baptist, North London Hospice and Moorfields Eye Hospital.

‘’In life don’t be a great person, but someone who does great things for many people! Live life to the fullest, love the life you live and

always make people happy! That is how you will be remembered!”

Goodbye Father

MAY HIS MEMORY BE ETERNAL

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Χατζησαββή την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 68 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του, Πρεσβυτέρα Μαρία, τις κόρες του Ελισάβετ και Ιωάννα, τους γιούς του Σταύρο και Παύλο, τους γαμπρούς του Παρασκευά και Αντώνιο, της νύφες του

Γεωργία και Καρολίνα και τα εγγόνια του Μαίρη, Πέτρο, Μιχαήλ, Ανδρέα και Χριστιανό. Επί 40 χρόνια ο πατήρ Ανδρέας υπηρέτησε ακούραστα και πιστά τους ενορίτες του και συνανθρώπους του. Πάντα ήταν στο πλευρό όλων εκείνων που χρειάζονταν βοήθεια και τους υποστήριζε για να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες της ζωής. Η κηδεία του θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Wightman Rd, N8 OLY το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στις 10:00 πμ και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2:00 μμ.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο St John the Baptist Wightman Rd, Church Hall. Για όσους επιθυμούν, αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, το North London Hospice και το Moorfields Eye Hospital.

‘’ Στη ζωή μην είσαι σπουδαίος άνθρωπος, αλλά κάποιος που κάνει

σπουδαία πράγματα για πολλούς ανθρώπους! Ζήστε τη ζωή στο έπακρο, αγαπήστε τη ζωή που ζείτε και κάντε πάντα τους ανθρώπους

ευτυχισμένους! Έτσι θα σας θυμούνται!’’

ΑΝΤΙΟ ΠΑΤΕΡ

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ