Death Announcement

Andreas Stylianou Chimonas

(from Xylotymbou, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of Andreas Stylianou Chimonas on Saturday 9th October 2021, at the age of 77. He leaves behind his beloved wife Anna Chimonas, son Stelios, daughter Elena, grandchildren Sophia, Andrew, Alanna, Savanna, daughter in law Helen and son in law Dasos. Andreas came to England in 1966 with his new wife Anna to study Electronic Engineering. Andreas had a huge passion for education and in 1975 he became involved with the UK Greek Schools. In subsequent years his commitment and involvement grew enormously, this included becoming a Teacher, a Headteacher, Chairman of the GPA, President of OESEKA and was integral in the establishment of EFEBE. He dedicated 40 years of his life to this cause with thousands of children benefiting over this time. The impact of his dedication will live on within our community for many generations. Above all, Andreas was a loving family man who lived for his family and would do anything for them. He was a true gentleman. Andreas will be missed immensely but will remain forever in our hearts and in our thoughts. The funeral service will take place at 10am on Thursday 28th October at St Mary’s Church, Wood Green. Followed by his burial at New Southgate Cemetery at 12.30pm. Thereafter, there will be a chance to celebrate his life with refreshments at Christ Church hall, Cockfosters (opposite the tube station), Chalk Lane EN4, 9JQ. There will be a donation box supporting North London Hospice and Radiomarathon.

Ανακοίνωση θανάτου

Ανδρέας Στυλιανού Χειμώνας

(από Ξυλοτύμπου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Στυλιανού Χειμώνα το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 77 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Άννα Χειμώνα, τον γιο του Στέλιο, την κόρη του Έλενα, τα εγγόνια του Σοφία, Ανδρέα, Αλάννα, Σαβάνα, την νύφη του Χέλεν και τον γαμπρό του Τάσο. Ο Ανδρέας ήρθε στην Αγγλία το 1966 με τη σύζυγό του Άννα για να σπουδάσει Electronic

Engineering. Ο Ανδρέας είχε τεράστιο πάθος για την εκπαίδευση και το 1975 ασχολήθηκε με τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα επόμενα χρόνια η ενασχόληση και η συμμετοχή του αυξήθηκαν πάρα πολύ: έγινε Δάσκαλος, Διευθυντής, Πρόεδρος της GPA, Πρόεδρος της ΟΕΣΕΚΑ και ήταν βασικό και ιδρυτικό μέλος του ΕΦΕΒΕ. Αφιέρωσε 40 χρόνια της ζωής του σε αυτόν τον σκοπό με χιλιάδες παιδιά να επωφελούνται σε αυτό το διάστημα. Ο αντίκτυπος της αφοσίωσής του θα παραμείνει στην κοινότητά μας για πολλές γενιές. Πάνω από όλα, ο Ανδρέας ήταν ένας αγαπημένος σε όλους οικογενειάρχης που ζούσε για την οικογένειά του και θα έκανε τα πάντα για αυτούς. Ήταν ένας πραγματικός κύριος. Ο Ανδρέας θα λείψει σε όλους πάρα πολύ, αλλά θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας και στις σκέψεις μας. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10 π.μ. τη Πέμπτη 28 Οκτωβρίου στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate στις 12.30 μ.μ. Στη συνέχεια, θα υπάρχει η ευκαιρία να τιμήσουμε τη μνήμη του με αναψυκτικά στην αίθουσα Christ Church, Cockfosters (απέναντι από τον σταθμό του μετρό), Chalk Lane EN4, 9JQ

Parikiaki extend their condolences to the family