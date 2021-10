It is with deep sadness. that we announce the passing of Androulla Kyprianou from Karava on Thursday 7th of October 2021 at the age of 81.

Androulla who was living the last few years at Autumn Gardens Care Home, leaves behind her sons Ken and George, daughter in laws Jilly and Androulla. Six grandchildren Ioanna, Dimitri, Natalia, Alexi, Miranda and Katia.

Her funeral will take place at 10.30am on the 2nd November 2021 at the Panayia Greek Orthodox Church in Trinity Road,London N22 8LB and the burial at 1.30pm at Hither Green Cemetery , Verdant Lane, London SE6 1TP.

Ανδρούλλα Κυριακού

11.08.1940 – 07.10.2021

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ανδρούλλας Κυριακού από τον Καραβά της Κύπρου η οποία το τελευταίο διάστημα ζούσε στο AUTUMN GARDENS CARE HOME.

Ήταν λατρεμένη και πιστή μητέρα του Κυριάκου και του Γιώργου. Πεθερά της Τζίλι και της Ανδρούλλας. Ήταν μια υπέροχη γιαγιά για τα 6 εγγόνια της, Ιωάννα, Ντμίτρι, Ναταλία, Αλέξη, Μιράντα, Κάτια. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10.30 π.μ., στις 2 Νοεμβρίου 2021 στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, London, N22 8LB και η ταφή στις 1.30μμ στο κοιμητήριο του Hither Green Cemetery, Verdant Lane, London, SE6 1TP. Εάν χρειάζεστε μεταφορά στο κοιμητήριο, επικοινωνήστε με τον Ken Kyriacou στο 07827666112. Οι δωρεές στην εκκλησία είναι ευπρόσδεκτες με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Parikiaki extend their condolences to the family