† DEATH ANNOUNCEMENT

Xenia (Stella) Georgiou

(from Kapouti Morphou)

It is with a heavy heart and deep sadness that we announce

the passing of Xenia (Stella) Georgiou on Monday,

30th August 2021 at the age of 88.

She leaves behind her sister Milia, brother Nicos, daughter Rosa,

sons George (Koko), Chris and Nicholas. She also leaves behind

4 grandchildren: Mark, Nikki, Stella, Kyriacos

and 10 great grandchildren.

The funeral will take place at 11am on Thursday 16.9.21 at St Johns

the Baptist Church, Wightman Road, London N8 0LY. She will be laid to rest at New Southgate cemetery at 1pm. A wake will take place

directly after the burial ceremony at St Johns the Baptist church hall.

Donations for Dementia will be preferred and a donation box

will be available on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ξένια (Στέλλα) Γεωργίου

(από Καπούτι, Μόρφου)

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο

της πολυαγαπημένης μας Ξένιας Γεωργίου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 σε ηλικία 88 ετών.

Καταλείπει την αδελφή της Μηλιά, τον αδελφό της Νίκο,

την κόρη της Ρόζα, τους γιούς της Γιώργο (Κόκο), Χρήστο και Νικόλα. Επίσης, τα 4 εγγόνια της: Μάρκο, Νίκη, Στέλλα και Κυριάκο,

καθώς και 10 δισέγγονα.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 16.9.21 στις 11πμ, από τον Ιερό Ναό Αγιού Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στη 1μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας.

Παράκληση της οικογένειας να γίνουν εισφορές για την Άνοια

(Dementia) στο ειδικό κουτί εισφορών.

Parikiaki extends their condolences to the family