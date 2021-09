Stella Shambouros

(from Ayios Pavlos, Nicosia, Cyprus)

07.06.1930 – 08.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Stella Shambouros, who leaves a legacy of incredible love, strength and humility. She leaves behind her children Marios Shambouros, Eliada Thoukidides, grandchildren Kiki Thoukidides, Stelios Thoukidides and Rebecca Schramm, great grandchildren, Evan, Leo and Stella Schramm & Artie and Oscar Thoukidides.

The funeral will take place on Wednesday 29th September 2021, at 12.30pm, at St Katherines Church, Friern Barnet Ln, London N20 0NL and the burial at 2.30pm, at Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP. The wake will take place at the church at 4pm.

Στέλλα Σαμπούρου

(από Άγιο Παύλος, Λευκωσία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Στέλλας Σαμπούρου, η οποία αφήνει μια κληρονομιά απίστευτης αγάπης, δύναμης και ταπεινότητας. Αφήνει πίσω τα παιδιά της Μάριο Σαμπούρου, Ηλιάνα Θουκυδίδη, εγγόνια Κική Θουκυδίδη, Στέλιο Θουκυδίδη και Ρεβέκκα Σκραμ, δισέγγονα, Ιβάν, Λίο και Στέλλα Σκραμ & Άρτι και Όσκαρ Θουκυδίδη.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, στις 12.30μμ., στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Ln, London N20 0NL και η ταφή στις 2.30μμ στο κοιμητήριο του Edmonton, Church St, London N9 9HP. Η παρηγοριά θα δοθεί στην εκκλησία στις 4μμ το απόγευμα.

Parikiaki extend their condolences to the family