Polythefkis Arnaoutis (Paul)

21.01.72 – 19.09.21

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Polythefkis Arnaoutis (Paul), who passed away on 19th September 2021, at the age of 49. He leaves behind his dear wife Tatiana, children Constantine, Alexander, Zoe and Sophia as well as his parents Chloe and Costas, brother Gary and sister-in-law Karolina. His warm smile and friendly nature will always be with us. Apart from being a kind and generous soul, he was a doting father who built up a good business with his family, earning credit from his colleagues and made close friends along the way who will remember him, especially for his infectious laugh. The funeral will take place on Wednesday 6th October 2021, at 10.30am, at the Church of St Mary, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB and the burial at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ where the wake will also take place. Instead of flowers, we would welcome donations in support of the charity, ‘’Little Heroes’’ for children suffering with leukaemia and cancer, for which there will be a box available.

Πολυεύκης Αρναούτης (Poly)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Πολυδεύκη Αρναούτη (Poly), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 49 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Τατιάνα, τα παιδιά του Κωνσταντίνο, Αλέξανδρο, Ζωή και Σοφία, καθώς και τους γονείς του Χλόη και Κώστα, τον αδελφό του Γκάρι και τη κουνιάδα του Καρολίνα. Το ζεστό του χαμόγελο και η καλοσύνη του θα είναι πάντα μαζί μας. Εκτός από μια ευγενική και γενναιόδωρη ψυχή, ήταν ένας παθιασμένος πατέρας που έχτισε μια καλή επιχείρηση με την οικογένειά του, κερδίζοντας τον σεβασμό των συναδέλφων. Έκανε στενούς φίλους στην πορεία που θα τον θυμούνται, ειδικά για το ιδιαίτερο γέλιο του. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, στις 10.30 π.μ., στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ, όπου θα ακολουθήσει και η παρηγοριά. Αντί για λουλούδια, ζητάμε να υποστηρίξετε την φιλανθρωπική οργάνωση «Little Heroes» για τα παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία και καρκίνο, για τα οποία θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί.

Parikiaki extend their condolences to the family