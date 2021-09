Panayiotis Aspris

(from Xylofagou, Larnaca, Cyprus)

08.09.1926 – 18.08.2021

It is with great sadness that we announce the death of Panayiotis Aspris, who sadly passed away on Wednesday 18th August 2021, at the age of 94. He was known to many as a kind, loyal and God-fearing man. He was a beloved father, grandfather and great-grandfather. He will be sorely missed by all his family and everyone that knew him.

His funeral will take place on 21st September. If you would like to know funeral details, please contact David Aspris 07939 831 805 .

Παναγιώτης Ασπρής

(από Ξυλοφάγου, Λάρνακα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παναγιώτη Άσπρη, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 94 ετών. Ήταν γνωστός σε πολλούς ως ένας ευγενικός, πιστός και θεοσεβούμενος άνθρωπος. Ένας αγαπητός πατέρας, παππούς και προπάππος. Θα λείψει πολύ από την οικογένειά του και όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

Η κηδεία του θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου. Εάν θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για την κηδεία, επικοινωνήστε με τον David Aspris 07939 831 805 .

Parikiaki extends their condolences to the family