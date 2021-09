Panayiota Kassiras

Her DOB is 19/01/1944

Patriki Cyprus & London UK

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the passing of Panayiota Kassiras on Sunday 29th August 2021 aged 77.

She will be deeply missed by her husband Sotiris, son George, daughter-in-law Sofia, grandchildren Harry and Alexia along with many other relatives and friends. Mum was a loving, caring person who was always welcoming and hospitable to all that knew her. She will be deeply missed

The funeral will take place on Thursday 16th September at 12.30pm at St Demetrios Church, Logan Road, London, N9 0LP followed at 2pm at Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP. The wake will follow at the British Alevi Federation, Great Cambridge Road, London, N9 9LE.

We ask instead of flowers a donation can be made to Cancer Research,

either by our just giving page https://www.justgiving.com/fundraising/Panayiota

or alternatively a donations box will be at the church.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Παναγιώτα Κασσίρας

(από Πατρίκι και Λονδίνο)

19/01/1944 – 29/08/2021

Είναι με βαριά καρδιά που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας Παναγιώτας Κασσίρας, η οποία έφυγε για το αιώνιο ταξίδι την Κυριακή 29 Αυγούστου σε ηλικία 77 ετών.

Καταλείπει τον σύζυγό της Σωτήρη, τον γιό της Γιώργο, την κόρη της Σοφία, τα εγγονία της Χάρη και Αλεξία, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. Ήταν αγαπητή από όλους, αφού ήταν πάντοτε φιλόξενη και φρόντιζε όλους όσοι ήταν γύρω της. Θα μας λείψει πολύ.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου στις 12.30μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Logan Road, London, N9 0LP και η ταφή στις 2μμ στο Κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP.

Η παρηγορία θα δοθεί στο British Alevi Federation, Great Cambridge Road, London, N9 9LE.

Παράκληση της οικόγενειας, αντί λουλουδιών, να γίνουν

εισφορές στο Cancer Research, μέαω της σελίδας

https://www.justgiving.com/fundraising/Panayiota

ή στο κουτί εισφορών που θα βρίσκεται στην εκκλήσια.

Parikiaki extends their condolences to the family

­