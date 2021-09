Neophytou (Fido) Neophytou

(from London)

13.05.1959 – 26.08.2021

It is with great sadness that we announce the passing of a wonderful man Neophytou (Fido) Neophytou on Thursday 26th August, at the age of 62. He leaves behind his devoted wife Demetra, Mother Nina, his three children, Christina, Nico and Jack. His four grandchildren, Sophia, Neofitos, Georgia and Raphaella, son-in-law James, and daughter-in-law Maria. Fido was a much loved and respected man. He was funny, caring and dedicated to his family. He will be remembered for being a great son, husband, father and grandfather and for his love and dedication to Millwall football club. He was also very well respected by the English and Greek community for his refereeing within the KOPA League. Words from Denise his wife ‘ Goodbye my love, thank you for the years, the memories and our beautiful family. Farewell, Rest in peace my love’. If you wish to attend the funeral, Fido Neophytou will be laid to rest in Limassol, Pyrgos, on Saturday 4th September, at 10am. For those who would like to honour his memory, we are kindly asking for donations to, www.mndassociation.org We would also like to say thank for the love and support we have been have shown during this sad time. We wish Fido eternal peace. He will be greatly missed by us all.

Νεοφύτου (Φύτος) Νεοφύτου

(από Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νεοφύτου (Φύτο)

Νεοφύτου, την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021,σε ηλικία 62 ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγό του Δήμητρα, τη μητέρα του Νίνα, τα τρία παιδιά του, Χριστίνα, Νίκο και Τζακ. Τα τέσσερα εγγόνια του, Σοφία, Νεόφυτος, Γεωργία και η Ραφαέλλα, τον γαμπρό του Τζέιμς και τη νύφη του Μαρία. Ο Φύτος ήταν ένας πολύ αγαπητός και σεβάσμιος άνθρωπος. Ήταν αστείος, στοργικός και αφοσιωμένος στην οικογένειά του.

Θα τον θυμόμαστε ως έναν σπουδαίο γιο, σύζυγο, πατέρα και παππού αλλά και για την αγάπη και την αφοσίωσή του στο ποδοσφαιρικό κλαμπ Millwall. Ήταν αξιοσέβαστος από την Αγγλική και την Ελληνική κοινότητα για τη διαιτησία του στο πρωτάθλημα KOPA. Λόγια από τη Denise τη γυναίκα του «Αντίο αγάπη μου, ευχαριστώ για τα χρόνια, τις αναμνήσεις και την όμορφη οικογένειά μας. Αντίο, αναπαύσου εν ειρήνη αγάπη μου» Αν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην κηδεία του Φύτου Νεοφύτου, η ταφή θα γίνει στη Λεμεσό, στον Πύργο, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, στις 10μμ. Για όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, παρακαλούμε για δωρεές ακολουθήστε τη διεύθυνση, www.mndassociation.org Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την αγάπη και την υποστήριξη που μας δείξατε αυτόν τον δύσκολο καιρό. Ευχόμαστε στον Fido αιώνια ειρήνη. Θα λείψει πολύ σε όλους μας.

Parikiaki extends their condolences to the family