Irene Sampson

(from Larnaca)

13.01.1940 – 16.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Irene Sampson on Thursday 16 September 2021 at the age of 81. Irene leaves behind her children Candida & Paul, son-in-law Damien, and siblings Glavko, Angelo, Robert, Vera, Dorothy, Klery & Androulla. Irene is the eldest daughter of Maria & Costas (Halouvas) Sophocleous. She arrived in England aged 7 and went on to Pitmans College where she honed her skills as a PA. She went on to work for a medical association organising international conference. In later years, Irene took a lead role in the family business alongside her brothers and sisters. She was a very giving and generous lady and was always the first to step forward when those she loved were in need. She will always be remembered for her incredible cooking, for hosting large parties for her family and friends and her unconditional love for Arsenal football club. Irene was devoted to her family, especially her children and she will be sorely missed by those who knew and loved her.

The funeral will take place on Monday 4th October 2021, at 2pm, at St Katherines Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL and the burial at Hendon Cemetery & Crematorium, Holders Hill Road, London, NW7 1NB.

Ειρήνη Σαμψών

(από τη Λάρνακα)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ειρήνης Σαμψών την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 81 ετών. Η Ειρήνη αφήνει πίσω τα παιδιά της Candida & Paul, τον γαμπρό της Damien και τα αδέλφια της Glavko, Άγγελο, Robert, Βέρα, Dorothy, Κλέρι και Ανδρούλλα. Η Ειρήνη ήταν η μεγαλύτερη κόρη της Μαρίας και του Κώστα (Χαλουβάς) Σοφοκλέους. Έφτασε στην Αγγλία σε ηλικία 7 ετών και πήγε στο κολλέγιο Pitmans, όπου βελτίωσε τις ικανότητές της ως PA. Εργάστηκε στον ιατρικό σύλλογο οργανώνοντας διεθνή συνέδρια. Στα επόμενα χρόνια, η Ειρήνη έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση μαζί με τα αδέλφια και τις αδελφές της. Ήταν μια πολύ δοτική και γενναιόδωρη κυρία και ήταν πάντα η πρώτη που έκανε το βήμα όταν όσοι αγαπούσε είχαν ανάγκη. Θα τη θυμόμαστε πάντα για την απίστευτη μαγειρική της, για τη διοργάνωση μεγάλων πάρτι για την οικογένεια και τους φίλους της και την άνευ όρων αγάπη της για την ποδοσφαιρική ομάδα Arsenal. Η Ειρήνη ήταν αφοσιωμένη στην οικογένειά της, ειδικά στα παιδιά της και θα λείψει πολύ από όσους τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στις 2 μ.μ., στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon Cemetery & Crematorium, Holders Hill Road, Λονδίνο, NW7 1NB.