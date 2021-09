George Savva Nicola

(from Neo Chorio, Cyprus)

26.08 1945 – 9.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of George Savva Nicola on Monday 6th September 2021, at the age of 76. He was born 26th August 1945 and died surrounded by all his family at Tooting, London. George who was a hairdresser leaves behind his wife Maria, children Tasoulla, Andrew, Faize, Christina, Panayiotis and grandchildren Tali, Zen, Enver and Leo. George was very much a proud Cypriot, whose life and love was his family, his friends, his hairdressing shop and his loyal customers of 50 years. We will continue to honour and live your legacy. We love you Dad. Go home now and rest. The funeral is taking place on the 21st September 2021, at 11:45 at the St George’s Greek Orthodox Church, Borough Road, Kingston Upon Thames, KT2 6BD.

Γιώργος Σάββα Νικόλα

(από Νέο Χωριό, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιώργου Σάββα Νικόλα τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 76 ετών. Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1945 και απεβίωσε έχοντας στο πλάι του όλη του την οικογένειά, στο Tooting του Λονδίνου. Εργαζόταν τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ως κομμωτής. Ο Γιώργος αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρία, παιδιά Τασούλλα, Ανδρέα, Faize, Χριστίνα, Παναγιώτη και εγγόνια Tali, Zen, Enver and Leo. Ο Γιώργος ήταν ένας υπερήφανος Κύπριος. Όλη η ζωή του και η μεγάλη αγάπη του ήταν η οικογένειά του, οι φίλοι του, το κομμωτήριό του και οι πιστοί πελάτες του εδώ και 50 χρόνια. Θα συνεχίσουμε να τον τιμούμε και να ακολουθούμε τις αρχές του και το παράδειγμά του. Σε αγαπάμε, μπαμπά. Πήγαινε σπίτι τώρα και ξεκουράσου. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, στις 11:45 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Borough Road, Kingston Upon Thames, KT2 6BD.

Parikiaki extend their condolences to the family