Fotini Ioannou

25.11.1926 – 04.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Fotini Ioannou, at the age of 94. Beloved wife, mother, grandmother, great grandmother and sister. She passed away peacefully at home in her sleep surrounded by her family on Saturday, 4th September 2021. She leaves behind husband Panayiotis, son Yiannakis, daughter Maria, sister Evangelia, grandchildren Panos, Christina, Alexis, Panos and Maria, great grandchildren Ioan, Lily, Amelie and Athos. Born in Rhodes in 1926, she moved at a young age with her parents to Larnaca, Cyprus before coming to London in the early 1950’s. She will be laid to rest on Wednesday, 22nd September 2021 at the church of St. Barnabas, Finsbury Road, N22 8PA followed by her burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ at 12 mid-day. The family would kindly request instead of flowers to make a donation to Alzheimer’s Society.

Φωτεινής Ιωάννου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής Φωτεινή Ιωάννου, σε ηλικία 94 ετών. Απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της το Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021. Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Παναγιώτη, τον γιο της Γιαννάκη, την κόρη της Μαρία, την αδελφή της Ευαγγελία, τα εγγόνια της Πάνο, Χριστίνα, Αλέξη, Πάνο, Μαρία και τα δισέγγονα της Ιωάννη, Λίλυ, Αμέλι και τον Άθω. Γεννημένη στη Ρόδο το 1926, μετακόμισε σε μικρή ηλικία με τους γονείς της στη Λάρνακα της Κύπρου πριν έρθει στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στην εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα, Finsbury Road, N22 8PA και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ στις 12 το μεσημέρι. Η οικογένεια ζητάει ευγενικά αντί για λουλούδια να σταλούν δωρεές στο Alzheimer’s Society.

Parikiaki extend their condolences to the family