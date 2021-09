Antonios Demetriou

(from Livadia, Cyprus)

18.02.1941 – 08.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of a wonderful man, Antonios Demetriou on Wednesday 8th September 2021, at the age of 80. He was known to many

as a kind, humble man and never lost his sense of humour. He leaves behind his devoted wife, sons, grandchildren, daughter-in-law and many family and friends. The funeral service will take place on 1st October 2021, at 10.30am, at St Demetrious Church Logan Rd N9 0LP.

He will be laid to rest at Edmonton Cemetery N9 9HP. A wake will take place after the burial at St Demetrious Church. Flowers can be sent to Demetrious English Funeral Directors. Donations for the Alzheimer’s Society will be preferred, and a donations box will be available on the day.

Αντώνιος Δημητρίου

(από Λιβάδια, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο ενός υπέροχου ανθρώπου, του Αντώνιου Δημητρίου την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 80 ετών. Ήταν γνωστός σε πολλούς ως ένας ευγενικός και ταπεινός άνθρωπος ο οποίος δεν έχασε ποτέ το χιούμορ του. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σε αυτόν γυναίκα του, τους γιους του, τα παιδιά του, τις νύφες του και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, στις 10.30πμ, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Logan Rd N9 0LP. Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery N9 9HP και η παρηγοριά θα δοθεί μετά την ταφή στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία κηδειών του Demetrious & English. Θα προτιμηθούν οι δωρεές για την Alzheimer’s Society και θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί δωρεών την ημέρα της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family