Angeliki Ellinas

(from Aradippou, Cyprus)

31. 03.1934 – 11.09.2021

It is with great sadness that we announce the passing of Angeliki Ellinas from Aradippou, Cyprus. She passed away peacefully at home on 11th September 2021, at the age of 87. Angeliki was known amongst her family and friends for her gentility, humility, and kindness. She was a caring wife, a loving mother, and a doting grandmother. Her humbleness, hospitality and aura of peace will be deeply missed by all who knew her. She leaves behind; her devoted husband Charalambos Ellinas, her son Panicos, her three daughters: Androulla, Maria, and Haroulla, along with her three beautiful granddaughters, Angelina, Lauren, and Charlotte. The funeral will take place on Tuesday 5th October at St Mary’s Church on Trinity Road, N22 8LB at 10.30am. She will be laid to rest at Hendon cemetery, Holder’s Hill Lane, NW7 1NB at 12.30pm. This will be followed by a wake to celebrate her life at the Penridge Suite, 470 Bowes Road, N11 1NL. For those who wish, In lieu of flowers there will be a donation box for the Kidney Research UK

Αγγελική Ελλήνας

(από Αραδίππου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Αγγελική Ελλήνας από την Αραδίππου Κύπρου. Η Αγγελική απεβίωσε στο σπίτι της στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 87 ετών. Η Αγγελική ήταν γνωστή μεταξύ της οικογένειας και των φίλων της για την ευγένεια, την ταπεινότητα και την καλοσύνη της. Μια αφοσιωμένη σύζυγος, μια στοργική μητέρα και μια αγαπημένη γιαγιά. Η ταπεινότητα, η φιλοξενία και η αύρα ηρεμίας της θα λείψουν βαθιά από όλους όσους την γνώριζαν. Αφήνει πίσω τον επί χρόνια αφοσιωμένο σύζυγός της Χαράλαμπο Ελλήνας, τον γιο της Πανίκο, τις τρεις κόρες της, την Ανδρούλλα, την Μαρία και την Χαρούλα, μαζί με τις τρεις όμορφες εγγονές της, την Αντζελίνα, την Λόρεν και την Σάρλοτ. Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 5 Οκτωβρίου στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, Trinity Rd, N22 8LB στις 10.30 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holder’s Hill Lane, NW7 1NB στις 12.30μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, N11 1NL. Για όσους επιθυμούν, αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Kidney Research UK.

Parikiaki extend their condolences to the family