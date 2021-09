Andreas Lardas

(from Kythrea, Cyprus)

15/12/1930 – 09/09/2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved and special father, grandfather and brother, Andreas Lardas from Kythrea who passed away on Thursday 9th September 2021, at the age of 90. He was a beautiful and warm gentleman, a devoted and hardworking family man who adored all his family. He has now joined his beloved wife Maro Larda (Kleanthous) from Morphou who passed away in 2001 and were happily married for 40 years and his special eldest daughter Nethi Demetriou who passed away in 2011 also and his dearest son-in-law Jimmy Demetriou who passed away in 2019.

He leaves behind his daughters, Clea and Zoya, son-in-laws, Bab and Terry, his grandchildren, Andreas, Elena, Letty, Cece, Elena’s partner Junior, his sisters, Vasiliki and Dora, family and friends.

The funeral will take place at 1 p.m. on Wednesday 6th October 2021 at Saint John the Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY. He will be laid to rest with his wife at 2.30 p.m. at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Flower tributes may be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG.

Daddy you will always be in hearts, you are our hero!

Ανδρέας Λάρδας

(από Κυθρέα, Κύρπος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου και μοναδικού μας πατέρα, παππού και αδελφού, Ανδρέα Λάρδας από την Κυθρέα ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 90 ετών. Ήταν ένας υπέροχος και ζεστός κύριος, ένας αφοσιωμένος και εργατικός οικογενειάρχης που λάτρευε όλη του την οικογένεια. Συνάντησε ξανά τώρα την αγαπημένη του σύζυγο Μάρω Λάρδα (Κλεάνθους) από τη Μόρφου που έφυγε από τη ζωή το 2001 και ήταν παντρεμένοι για 40 χρόνια και την ακριβή μεγάλη κόρη του Νέδη Δημητρίου που απεβίωσε το 2011 καθώς και τον αγαπημένο γαμπρό του Τζίμι Δημητρίου που απεβίωσε το 2019.Αφήνει πίσω τις κόρες του, Κλέα και Ζώγια, τους γαμπρούς του, Bab και Terry, τα εγγόνια του, τον Αντρέα, την Έλενα, την Letty, την Cece, τον σύντροφο της Έλενας Junior, τις αδελφές του, Βασιλική και Δώρα, οικογένεια και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί στη 1 μ.μ. την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY. Θα ταφεί με τη σύζυγό του στις 2.30 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφείακηδειών Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG.

Πάπα θα είσαι πάντα στις καρδιές μας, είσαι ο ήρωάς μας!

Parikiaki extend their condolences to the family