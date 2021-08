Loulla Mylonas

(from Lefkoniko, Cyprus)

11.01.1930 – 16.08.2021

It is with deep sadness we announce the sudden passing of our beloved mother Loulla Mylonas, at the age of 91. Loulla will be deeply missed by her much-loved daughters Maria and Aleki, son-in-law George, grandchildren Melissa, Nick and his wife Maria and her adored great grandchildren Victoria and George, her nephews, relatives and many friends. Loulla came to England in September 1953 where she settled into life as a seamstress. In 1959 she married the love of her life George Mylonas, who sadly passed away in 2015. Together they ran the Triano Restaurant in the West End where they met people from all corners of the world and after retirement, they spent many happy years tending to their allotments. Loulla was a strong and independent lady who loved to chat about life in Lefkonico recounting so many wonderful memories of the first 22 years of her life. She enjoyed her shopping trips, loved her Greek TV shows, bouzoukia and cooking programs. The funeral will take place on Wednesday, 8th September 2021, at 2pm, at The Chapel of New Southgate Cemetery, followed by the burial. Floral tributes (no wreaths) may be sent to Demetriou & English and a charity donation box will be available on the day. For any enquiries, please call the family on 07765981001 .

Λούλλα Μυλωνά

(από Λευκόνοικο, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Λούλλας Μυλωνά, σε ηλικία 91 ετών. Η Λούλλα αφήνει πίσω τις πολυαγαπημένες της κόρες Μαρία και Αλεκή, γαμπρό Γιώργο, εγγόνια Μελίσσα, Νικ και τη σύζυγό του Μαρία και τα λατρεμένα δισέγγονα της Βικτώρια και Γιώργο, καθώς και τις ανιψιές της και τους φίλους της. Η Λούλλα ήρθε στην Αγγλία τον Σεπτέμβριο του 1953, και δούλεψε στη ζωή της ως μοδίστρα.

Το 1959 παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής της Γιώργο Μυλωνά, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε το 2015. Μαζί διεύθυναν το εστιατόριο Triano στο West End, όπου εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από όλες τις γωνιές του κόσμου. Μετά τη συνταξιοδότησή τους, πέρασαν αρκετά ευτυχισμένα χρόνια, ζώντας από τις οικονομίες τους. Η Λούλλα αγαπούσε να μιλάει για τη ζωή της στο Λευκόνοικο, μας εξιστορούσε τις υπέροχες αναμνήσεις της από τα πρώτα 22 χρόνια της ζωής της εκεί. Ήταν μια δυνατή και ανεξάρτητη γυναίκα, που απολαύανε τα ταξίδια, τα ψώνια, την ελληνική τηλεόραση, τα μπουζούκια και τις εκπομπές μαγειρικής. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021, στις 2μμ στο κοιμητήριο The Chapel of New Southgate Cemetery, και στη συνέχεια ακολουθεί η ταφή. Λουλούδια (όχι στεφάνια παρακαλώ πολύ) μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών Demetriou & English και ένα κουτί δωρεάς θα είναι διαθέσιμο την ημέρα της κηδείας. Για οποιαδήποτε απορία καλέστε την οικογένεια στο 07765981001 .

Parikiaki extends their condolences to the family